San Luis De Quillota - Deportes Temuco maç önü

Şili Premier Lig maçında San Luis De Quillota ile Deportes Temuco, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi San Luis De Quillota 11 puanla 15. sırada, Deportes Temuco 13 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi San Luis De Quillota, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Deportes Temuco, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 559 kodlu maçı oynayanlar; San Luis De Quillota galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Deportes Temuco galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

San Luis De Quillota son hafta oynanan Universidad de Chile maçında 1-0 yenildi.

Deportes Temuco, Deportes Iquique karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

San Luis De Quillota, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. San Luis De Quillota, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

Deportes Temuco ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportes Temuco, 7 gol atarken 13 gol yedi.

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