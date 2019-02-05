San Marino devlet başkanlarından özel davet

Eurovison Şarkı Yarışması'nda San Marino adına ikinci kez yarışacak olan Serhat Hacıpaşalıoğlu, San Marino Devlet Başkanları Luca Santolini ve Mirco Tomassoni ile bir araya geldi. Santolini ile Tomassoni, özel davetle ağırladığı Hacıpaşalıoğlu'na yarışmada başarılar dileyerek ülkelerini yeniden temsil etmelerinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

San Marino televizyon kanalı RTV'nin genel müdürü Carlo Romeo'nun da bulunduğu davette Serhat Hacıpaşalıoğlu, ‘'Hem San Marino'yu hem ülkem Türkiye'yi temsil ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım'' dedi.