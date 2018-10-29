San Martin San Juan - Defensa y Justicia maçı ne zaman?

Arjantin Premier Lig maçında San Martin San Juan ile Defensa y Justicia, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. San Martin San Juan 8 puana sahip olarak 21. sırada yer alırken Defensa y Justicia 15 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi San Martin San Juan, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Defensa y Justicia, geride kalan 2 maçta 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 617 kodlu maçı oynayanlar; San Martin San Juan galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.70, Defensa y Justicia galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

San Martin San Juan önceki hafta Estudiantes mücadelesinde 2-1 yenildi.

Defensa y Justicia ise San Martin San Juan karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

San Martin San Juan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. San Martin San Juan, kendi sahasında 6 gol attı, 6 gol yedi.

Defensa y Justicia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Defensa y Justicia, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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