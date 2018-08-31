San Martin San Juan - Huracan maçı heyecanı

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. San Martin San Juan, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Huracan takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. 5 puanlı San Martin San Juan 7. sırada bulunuyor, Huracan 2 puana sahip ve 21. sırada. San Martin San Juan son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Huracan, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 285. İddaa'da San Martin San Juan kazanır 2.30, berabere biter 2.70, Huracan kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

San Martin San Juan önceki hafta Chacarita Juniors mücadelesinde 1-4 kazandı.

Huracan ise Boca Juniors maçında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan San Martin San Juan, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Huracan, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Huracan 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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