San Martin San Juan - Patronato maçı öncesi rakamlar

San Martin San Juan ve Patronato, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 1 puanlı San Martin San Juan 18. sırada bulunuyor, Patronato 1 puana sahip ve 16. sırada. San Martin San Juan, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Patronato, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 543 kodlu maçı oynayanlar; San Martin San Juan galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Patronato galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

San Martin San Juan önceki hafta San Lorenzo mücadelesinde 1-3 yenildi.

Patronato ise Gimnasia La Plata maçında 2-0 yenildi.

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