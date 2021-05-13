Sanal dünyada kullanılan dil, emoji ve kısaltmalar Türkçeye zarar veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Sanal dünyada kullanılan dil, emoji ve kısaltmalar Türkçeye zarar veriyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, internet ve sosyal medyaya ait bazı iletişim sembolleri, kullanım kalıpları ve kodların Türk dilinin yapısını derinden etkilediğini söyledi.

Sanal dünyada kullanılan dil, emoji ve kısaltmalar Türkçeye zarar veriyor
AA

Erdem, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, dilin canlı ve yaşayan bir varlık olduğunu, tıpkı insanlar gibi dilin de etrafında olup bitenlerden olumlu veya olumsuz etkilendiğini belirtti.

Bu etkilerden birinin de bilişim teknolojileri alanında yaşandığını ifade eden Erdem, bugün ülkeye giren her yeni ürünün, yüzlerce yeni yabancı kelime ve kelime grubunu Türk diline taşıdığını anlattı.

Türkçeye giren yabancı kelime sayısındaki artışın "Tahammül edilemez boyutta" olduğuna dikkati çeken Erdem, "Bunun önlemi alınmaz ve bu alanda bir toplumsal seferberlik başlatılmazsa dilimizde kapanmaz yaralar açılacaktır. Türkçeye sokulan her yabancı kelime ve kural, bir virüs gibi Türkçenin bünyesini, güzelliğini, doğallığını ve öz benliğini bozmaktadır." dedi.

İnternetin sahip olduğu iletişim sembolleri, kullanım kalıpları ve kodların da dilin yapısını derinden etkilediğini vurgulayan Erdem, özellikle İngilizce kelime kullanımı, yazım ve noktalama işaretlerinin göz ardı edilmesi ve yazımda kural dışı kısaltma kullanımının Türkçeyi özgünlükten çıkardığını bildirdi.

- "İngilizce kelimeler hoyratça dilimize girmekte"

Erdem, bugün Türkçenin 250 milyon konuşanıyla dünyada konuşulan diller içerisinde 5. sırada olduğunu, bulunduğu coğrafya itibarıyla Türkçenin birçok dilden etkilendiğini anlattı.

Türkçenin Moğolcadan Farsçaya, Arapçadan Fransızcaya birçok dilden etkilendiğini belirten Erdem, "Günümüzde ise hiçbir Türkçe dil kuralı dikkate alınmadan hoyratça İngilizce kelimeler yoğun bir şekilde dilimize girmektedir. Gerekli tedbirler alınamazsa gelecekte Türkçenin yerini İngilizce kökenli kelimelerin ağırlıkta olduğu plaza dili alacaktır." ifadelerini kullandı.

İnternet dilinin Türkçe üzerindeki etkilerini aktaran Erdem, şöyle devam etti:

"Bugün Twitter'da karakter sayısı kısıtlandığından, kendimizi daha iyi ifade edebilmek için Türkçenin birçok kuralını ihlal ediyoruz. Birçok sesli harfi kullanmıyoruz ve ortaya bozuk bir Türkçe çıkıyor. Bugün çok masum gibi görünse de dilin kullanımını kısaltma, ileride inanılmaz bir dil yozlaşmasına sebep olacaktır. Yapılan bir araştırmada gerek ülkemizde gerekse de dünyada her 5 bireyden 4'ü sanal ortamda emojilere yer veriyor. Yüzde 80'lik bu kullanım oranı oldukça dikkate değer. Emojilerle hislerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz, ruh halimiz yansıtılırken kelimelerin yeterli olmadığı durumlarda kullanıcılar bu simgelere başvurabiliyor. Jest ve mimiklerin yerine de kullanılabilen emojiler, soğuk olan yazınsal sanal dili daha sıcak bir hale getiriyor. Kimi zaman meydana gelebilecek yanlış anlamaların önüne geçebiliyor. Ancak sürekli emojilerin kullanılması da milli dilin öz niteliklerine zarar vererek, dili zedeleyebiliyor."

Son dönemde Türkçe karşılığı olduğu halde bazı kelimelerin İngilizcelerinin kullanıldığının da altını çizen Erdem, "Yabancı kelimeleri, Türkçe karşılığı dilimizde olduğu halde almak ve kullanmak, Türkçenin söz varlığını tehdit etmektedir. İngilizce klavye kullanmayan arkadaşlarını 'demode' olarak değerlendiren günümüz gençliği 'Likelamak', 'Favlamak', 'Stalk', 'Troll' ve 'Hashtag' gibi kelimelerin esiri olmuş durumda. Bugün özenti olsun diye kullandığımız bu dil, yarın bizim sonumuz olacak." değerlendirmesini yaptı.

- F klavye standardı yenilendi

Erdem, sosyal medyadaki bozulma ve yabancılaşmaya dikkati çekmek için 2014'de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Sosyal Medyanın Dili" konulu deneme yarışması yaptıklarını ifade etti.

TDED Genel Başkanı Erdem, 10 Aralık 2013 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile kamuda kullanımı mecburi hale getirilen F klavye standardının da yakın takipleriyle TSE tarafından güncellendiğini anlattı.

Bu standartla klavyede yer alan komut kelimelerinin de Türkçeleştirildiğini belirten Erdem, hazırladıkları "Türkiye'nin Klavyesi F Klavye" broşürünün Türkiye Belediyeler Birliği tarafından bastırılarak, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımının sağlandığını kaydetti.

Erdem, "Ülke olarak teknolojiyi dilimizin gelişimine, problemlerinin halledilmesine ve bilim ve edebiyat dili olarak yaygınlaştırılmasına vasıta kılmak zorundayız. Bu konuda başta Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ortak hareket etmelidir. Dilimiz, teknolojiye ve internete kurban edilmemelidir." dedi.

Tüm toplumunu dil konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak gerektiğinin de altını çizen Erdem, bilişim teknolojilerinin bilinçli kullanılmasına yönelik çalışmaların önemine değindi.

Teknolojinin imkanlarından yararlanılarak, dil kurallarının iletişimdeki öneminin anlatılmasını talep eden Erdem, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar, Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı dil kökenli bilişim terimlerinin Türkçe karşılıklarını büyük oranda bilmediklerini ortaya koymuştur. Bu bağlamda Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine hizmet içi kurslar ile bilişim teknolojileri ve internet dilindeki İngilizce terimler hakkında eğitimler verilmeli. Teknolojinin imkanlarından yararlanarak dilin özenli ve bilinçli kullanımının sağlanmasına yönelik öğretici programlar, oyunlar, bulmacalar hazırlanmalı. Özellikle İngilizce bilişim terimlerinin Türkçe karşılıkları üzerinde çalışmalar yapmak ve bu Türkçe terimlerin uygunluğu önem arz etmektedir. Türkçe eğitimi, Türk Dili Edebiyatı ve bilgisayar teknolojisi ile ilgili lisans programlarına 'Bilişim Teknolojileri ve Türkçe Kullanımı' kapsamında bir ders eklenmesi ya da var olan 'Bilişim Teknolojisi' derslerinin içeriğine bu yönde eklemeler yapılarak ders saatleri artırılmalı."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek
AJANS HABERLERİRize'de 11 STK'dan taş ocağına destek