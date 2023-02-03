Fransa Ligue 1'de çalışan ve şu anda en genç teknik direktör olarak dikkat çeken Will Still, hikayesiyle adından söz ettiriyor.

Will Still tutkusu hakkında; "Çocukken bu konuda takıntılı hale geldim ve Football Manager içimde şimdi sahip olduğum şeyi ateşledi." dedi.

Son olarak ligde Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalan Reims, Belçikalı çalıştırıcı Will Still yönetiminde çıktığı 12 karşılaşmada hiç mağlup olmadı. Still’in öğrencileri, ligde ve Fransa Kupası’nda mücadele ettiği 12 müsabakada 4 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.