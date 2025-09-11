Sanat günleri Gökçeada'da başlıyor

Gökçeada Belediyesi ve Nusret Bey Vakfı tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan sanat günleri, sanatçı Ege'nin adada vereceği konserle başlayacak.

Birinci gün programında gün programında Nusret Bey Vakfı etkinlikleri ve müze ziyareti de yer alacak. İkinci gün programında ise; ada turu, dans gösterileri ve 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' film gösterimi Gökçeada Amfi Tiyatro'da halkın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ayrıca; Gökçeada'da çekimleri gerçekleştirilen 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' sanat filminin ulusal ve uluslararası kazandığı ödüllerle ada tanıtımına olan yüksek katkısından dolayı yönetmen Ceyhan Kandemir'e, film gösterimi sonunda 'fahri hemşerilik beratı' sunulacak. Sinema, sanat ve turizmin toplum hayatına olan olumlu katkısının altı çizileceği bu berat takdimi Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay tarafından verilecek.