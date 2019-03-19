'Sanatçı Atölyeleri' başlıyor

Pera Müzesi Öğrenme Programları, farklı disiplinlerden sanatçıları, 'Sanatçı Atölyeleri' kapsamında sanatseverlerle bir araya getirmeye devam ediyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyon Sergileri'nden ilhamla hazırlanan atölyelerde katılımcılar, 'Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar', 'Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramikleri' ile 'Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri' sergilerini rehber eşliğinde geziyor, sanatçılarla tanışma ve onlarla birlikte üretim yapma fırsatı buluyor.

Katılımcıların 'Sanatçı Atölyeleri' kapsamında Berkay Tuncay, Gülşah Mursaloğlu, Sena Başöz ve Gabrielle Reeves ile çalışma fırsatı yakalayacağı atölyeler, 22 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşiyor.

Katılımcılar, 6 Nisan'a kadar sürecek program kapsamında Berkay Tuncay, Gülşah Mursaloğlu, Sena Başöz ve Gabrielle Reeves ile birlikte çeşitli malzeme ve tekniklerle form, imge, iz düşüm gibi kavramları inceleme fırsatı buluyor.





