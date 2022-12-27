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Haberler Teknoloji Uygulama Sanatı Metaverse’e taşıyor
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Trendyol Sanat, birinci yaşında sanatı Metaverse’e taşıyor

150’den fazla genç sanatçının bine yakın eserini Türkiye’nin her köşesindeki sanatseverlerle buluşturan Trendyol Sanat, metaverse mağazası ile etki alanını genişletiyor. Birinci yaşını metaverse sanat galerisi ile kutlayan Trendyol Sanat’ta, geride bırakılan 1 yılda 400’e yakın sanat eserini, sanatsever alıcılarıyla buluşturdu.

Sanatı Metaverse’e taşıyor
HABERTURK.COM

2022 yılı başında hayata geçirilen Trendyol Sanat, metaverse dünyasında da yerini alıyor.

Sürekli genişleyen koleksiyonuyla Türkiye'nin en önemli dijital sanat platformlarından biri haline gelen Trendyol Sanat, birinci yaşında, GoArt iş birliği ile platformda sergilediği sanat eserlerini metaverse ile farklı bir boyuta taşıyor.

13 Aralık itibari ile sanatseverlerle buluşan metaverse alanında, Trendyol Sanat’ta yer alan sanatçıların 600’e yakın sanat eseri yer alacak. Sanatseverler, 3 günde bir değişen sergiler eşliğinde bu alanı gezme imkânı bulacak. Kullanıcılar, Trendyol Sanat metaverse deneyimi ile 3 boyutlu olarak eserlerin her detayını yakından incelerken sanatçıların avatarlarından da sanatçılar ve çalışmaları ile ilgili bilgileri öğrenebilecek. Türkiye’de ilk kez satışa dönen metaverse sanat mağazasını açan Trendyol Sanat, böylece metaverse deneyimi ile sanat eserlerinin satın alınmasını da ilk defa mümkün hale getiriyor.

SATINALMA DA YAPILABİLİYOR

Sanatseverlerin Trendyol Sanat Metaverse deneyimini yaşayabilmesi için öncelikle cep telefonlarına App Store veya Play Store uygulama mağazaları üzerinden “GoArt” uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Beğenilen eserin önüne gelindiğinde, eser hakkında sanatçının avatarından bilgi alınabilirken, beğenilen eserler için satın al butonuna tıklayarak eseri almak için Trendyol uygulamasına geçiş yapılabiliyor.

"SORUMLULUĞUMUZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Trendyol Grubu Pazarlama İletişimi Direktörü İrem Yılandil, “Trendyol Sanat ile çağdaş sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ kılmayı amaçlıyoruz. Kariyerlerinde belli bir olgunluğa gelmiş sanatçıların ve genç yeteneklerin eserlerini milyonlarla buluşturuyoruz. Sanatseverler böylece bağımsız sanatçıları keşfetme, tanıma şansı buluyor, eserlerini inceleyebiliyor. Güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan, sanat dünyasına yeni adım atan genç yetenekler, Trendyol Sanat ile geniş kitlelere erişebiliyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketi olarak, özel projelerimizden Trendyol Sanat'ı birinci yılında metaverse ile taçlandırıyoruz. Geleceğin dijital dünyası olan metaverse, şu an için çok yeni teknolojiler barındırıyor. Sanatı, metaverse evrenine taşıyarak sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı, metaverse evrenine ilgi duyanları da Trendyol Sanat'ta yer alan eserlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Trendyol olarak Türkiye’nin ilk defa satışa dönen metaverse mağazasını hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Bu alana katkı yapmaya devam edeceğiz. Trendyol Sanat olarak, genç sanatçıların tanıtılması ve tüm Türkiye’yi sanat ile buluşturmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz" dedi.

BLOCKCHAIN TABANLI METAVERSE GİRİŞİMİ

GoArt'ın blockchain tabanlı bir Metaverse girişimi olarak 2017 yılından bu yana önemli geliştirmelere imza attığını söyleyen Goart Kurucu ve CEO’su Burak Soylu, "Merkezinde AR teknolojisi olan GoArt'ta kullanıcılar oyunlaştırılmış bir yaşam kurgusunun içine giriyorlar ve zaman kapıları ile zamanlar arası geçiş yapabiliyorlar. Bahsettiğimiz bu zaman kapılarını dünyanın her yerinde açabiliriz, bunun için çalışıyoruz. Bu geçişler, bizim evrenimizdeki oyunlaştırmanın temelini oluşturuyor. Evrenimizde iş birlikleri ile açtığımız mağazalarımız da var. Kullanıcılar bu mağazalarda satın alma yapabiliyorlar. Yani kurgu sanal ama fayda gerçek. Trendyol iş birliği ile açtığımız Trendyol Sanat mağazası da böyle bir mağaza. Trendyol'un teknoloji vizyonunun kalbine Metaverse'ü koymuş olmasını çok değerli buluyoruz. Teknoloji alanındaki bu adımın sanatla birleşerek evrenimize taşınması bizi gerçekten mutlu etti. Yaptığımız marka iş birliklerinin web 3 tarafındaki topluluğumuz için bir değer yaratması da bizim için çok önemli. Bu toplulukta 52 ülkeden kullanıcımız var. GoArt'taki topluluğumuzun Trendyol Sanat mağazasındaki eserleri büyük bir heyecan ve ilgiyle karşılayacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

DÜNYADAN BÜYÜK İLGİ

Geride kalan bir yıllık sürede, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerle birlikte Denizli, Muğla, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, İzmit, Antalya'dan da sanat eserlerine büyük ilgi oldu. Ayrıca Trendyol Sanat'ta yer alan sanatçıları ve bu sanatçıların eserlerini Kanada, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri dışında Almanya, Fransa gibi AB üyesi ülkelerden kullanıcılar inceledi.

Uygulamada her ay iş birliği yapılan farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuluyor. Bugüne kadar Leo Lunatic, Ardan Özmenoğlu, İsmail Acar, Ekrem Yalçındağ ile iş birlikleri gerçekleştirilirken sınırlı sayıdaki eserler kısa sürede tükendi.

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