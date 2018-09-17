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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan önemli açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanacağını belirterek, "Böylece yerli makine üreticileri için 1,4 milyar liralık üretim ve pazar hacmi oluşturacağız." ifadesini kullandı

17.09.2018 - 09:21 | Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan bir hedefi daha hayata geçirdi.

Bakan Varank, yazılı açıklamasında, KOSGEB tarafından sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanacağını bildirdi.

Varank, KOSGEB'in "Yerli Makine Teçhizat Destek Programı" kapsamında bin 345 işletme belirlendiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Uygulamaya koyduğumuz programlarla sanayicilerimizi ve KOBİ'lerimizi desteklemeye kararlıyız. Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak işletmelerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda KOSGEB aracılığıyla imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansman desteği sağlıyoruz. Bu finansman desteği imalat sanayisindeki işletmelerimizin yatırımlarını hızlandırmak ve üretim kapasitelerini artırmak için de önemli bir enstrüman olacaktır."

İlan edilen destek programı kapsamında başvurusu kabul edilen sanayicilerin yerli ve yeni makine alımını içeren yatırımlarına destek olacaklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Sanayicilerin 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında, bu yatırımın KOBİ başına 300 bin liraya kadar olan finansman maliyetini biz karşılıyoruz. Böylece yerli makine üreticileri için 1,4 milyar liralık üretim ve pazar hacmi oluşturacağız. Uygulamasını başlattığımız bu program sayesinde yerli makine üreten sanayicilerimize de üretim ve pazar imkanı sunuyoruz. Böylelikle yerli makine teçhizat kullanacak sanayicilerimizin ilk etapta toplamda 700 milyon liraya yaklaşan yatırımlarının finansmanı uygun maliyetle karşılanmış olacak."

Bakan Varank'ın açıkladığı programa bu yıl haziran-ağustos aylarında 2 bin 252 işletme başvuru yaptı. Gerekli koşulları taşıyan bin 345 işletmenin başvurusuna onay verildi. Bu işletmelere KOSGEB ile bankalar arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde ilk 6 ayı ödemesiz, 36 ay vade seçeneğiyle uygun maliyetli kredi kullandırılacak.

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