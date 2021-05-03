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Sanayi kenti Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 94,1 arttı

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, nisan ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94,1 artırarak 883 milyon 575 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Sanayi kenti Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 94,1 arttı
AA

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, nisan ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94,1 artırarak 883 milyon 575 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Gaziantep'in nisandaki ihracatının salgınla mücadele edilen zor günlerde motivasyonlarını artırdığını belirtti.

İhracattaki bu başarılı performansın sürmesini temenni eden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'in 2021 yılı ocak-nisan dönemi ihracatı 3,1 milyar dolara ulaştı. Bu demek oluyor ki 2020 yılını 7,9 milyar dolarla kapatan Gaziantep, geçen yılki ihracatının yüzde 40'ına yılın ilk 4 ayında ulaştı. Bu performans, içinden geçtiğimiz zor günlerde piyasalarda nakit akışının ve tedarik zincirinin devamlılığı için motivasyonumuzu artırıyor."

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de kentin iller bazında ihracat sıralamasında hem aylık hem de dönemlik olarak beşinci basamaktaki yerini koruduğunu bildirdi.

Gaziantep'in geçen ay en yüksek nisan ayı ihracat rakamına ulaştığına dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bu başarının arkasında büyük bir mücadele var. Büyük dalgalara ve ters esen rüzgara karşı küreklere iyice sarılan, bırakmadan, yorulmadan ülkesi için alın teri dökerek büyük başarılara imza atan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı, taş üstüne taş koyan herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum."

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