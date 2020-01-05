AA

Sanayi kenti Kocaeli, belirsiz küresel ekonomik görünüme rağmen 2019'da ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 8 artırarak 15 milyar 240 milyon dolara çıkardı.

Türk imalat sanayisinin ana üssü konumundaki Kocaeli'nin ihracatı büyümeye ve yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2019 ihracat rakamları, Kocaeli'de üretilen malların dünya çapında büyük ilgi gördüğünü ortaya koydu.

Ford Otosan'ın hafif ticari araçlarından Hyundai Assan ve Honda Türkiye'nin otomobillerine; Brisa, Pirelli ve Goodyear gibi üreticilerin lastiklerinden Tüpraş'ın petrol ürünlerine kadar Kocaeli'de üretilen katma değeri yüksek ürünler, dünyada çapında talep görüyor.

Kocaeli'nin nitelikli insan gücü ve lojistik avantajlarından faydalanan firmalar, Türkiye'nin dünyanın en büyük ihracat ülkelerinden biri olma vizyonuna da büyük destek sunuyor.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli'nin 2018'de 14 milyar 124 milyon 916 bin dolar olan dış satımı, 2019'da yüzde 8'lik artışla 15 milyar 240 milyon 492 bin dolara yükseldi.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada bulunan Kocaeli, bu dönemde 180'in üzerinde ülke ve bölgeye satış yaptı.

İHRACATIN DİNAMOSU OTOMOTİV VE KİMYA ENDÜSTRİSİ

Kent ihracatının yüzde 75'ine denk gelen 11 milyar 534 milyon 726 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin bulunduğu kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı 6 milyar 865 milyon 606 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen fuel-oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde yüzde 29'luk artışla 4 milyar 669 milyon 120 bin dolara yükseldi.

Çelik sektörü 781 milyon 261 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 775 milyon 199 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 551 milyon 943 bin dolarla elektrik-elektronik, 471 milyon 519 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi izledi.

MİLYAR DOLARLIK İHRAÇ PAZARI

Geçen yıl Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan dış pazar Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye 1 milyar 296 milyon 330 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentten yapılan ihracatın 2018'e göre yüzde 113 artış gösterdiği Hollanda 1 milyar 239 milyon 226 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti. Almanya'ya yapılan dış satım yüzde 6 artarak 1 milyar 203 milyon 856 bin dolara çıktı.

İspanya 1 milyar 100 milyon 629 bin dolarla dördüncü sırada yer alırken, bu ülkeyi 1 milyar 17 milyon 401 bin dolarla Slovenya, 849 milyon 415 bin dolarla İtalya takip etti.

Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2018'e göre değişim oranları şöyle: