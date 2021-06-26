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HaberlerGündem3. SayfaSanayi sitesinde varil patladı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
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Sanayi sitesinde varil patladı: 3 yaralı

Kastamonu’nun Azdavay ilçesindeki sanayi sitesinde varilin patlaması sonucu biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Sanayi sitesinde varil patladı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
İHA

Edinilen bilgiye göre, Azdavay’da sanayi sitesinde Akın Kalaycı’nın işlettiği demirci dükkanında bulunan içi boş yağ varili, güneşin de etkisiyle genleşti.

İçerisinde basınç oluşan varil, spiral ile açılmak istendi. Spiralin varile temas etmesiyle birlikte varil patladı ve kapağı çevrede bulunan işyeri sahibi Akın Kalaycı, Dereyücek Köyü Muhtarı Yaşar Ballıdağ (64) ile 56 yaşındaki Satı Orman’a isabet etti.

Yaşanan olayda varilin kapağının isabet ettiği Dereyücek Köyü Muhtarı Yaşar Ballıdağ ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralılardan Dereyücek Köyü Muhtarı Yaşar Ballıdağ ile Satı Orman, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Varilin kapağının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Yaşar Ballıdağ, ameliyata alındı.

Ballıdağ’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrasında emniyet güçleri incelemelerde bulundu.

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