Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Sanayi üretim endeksi eylülde aylık yüzde 0,1 oranında düşerken, yıllık yüzde 4 arttı. Eylül verisiyle beraber sanayi üretimi aylık olarak 3 ay üst üste düşmüş oldu. Temmuzda aylık düşüş yüzde 0.4, ağustosta ise yüzde 0.8 olarak kayıtlara geçmişti.

Açıklamaya göre, Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.