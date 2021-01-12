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Sanayi üretim endeksinin OSB'lerdeki elektrik tüketimine paralel olarak artışını sürdürmesi bekleniyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü ,"OSB'lerde elektrik tüketimi, geçen yıl kasımda yüzde 8,43, aralıkta da yüzde 9,8 arttı. Bu veriler, Türkiye'nin sanayi üretim endeksinde geçen yıl yaşanan artışların kasım ve aralıkta da devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin sanayi üretiminde pozitif alanda kalmayı sürdürmesini bekliyoruz" dedi

Sanayi üretim endeksinin OSB'lerdeki elektrik tüketimine paralel olarak artışını sürdürmesi bekleniyor
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020 yılının nisan ve mayıs aylarındaki sert düşüşlerin ardından yükselişe geçen sanayi üretiminde, kasım ve aralık ayı verilerinin organize sanayi bölgelerindeki (OSB) elektrik tüketimine paralel olarak artması bekleniyor.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü geçen yılın mart ayında yıllık bazda yüzde 1,7 azalan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, nisanda da yüzde 31,3 geriledi. Mayısta, bir önceki yıla göre yüzde 19,4 düşen endeks, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve normalleşme adımlarının etkisiyle geçen yıl haziran ayı itibarıyla tekrar yıllık bazda yükseliş trendine girdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Haziran 2020'de yıllık bazda yüzde 0,4, temmuzda yüzde 4,6, ağustosta yüzde 10,7, eylülde yüzde 8,3 ve ekimde yüzde 10,2 arttı.

- Avrupa ortalamasını aştı

Geçen yıl hazirandan itibaren takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde bir önceki yıla göre Türkiye'nin elde ettiği artış, Avrupa ortalamasının üzerinde seyretti. Bu dönemde Avrupa Birliği ve Avro Bölgesi'nde aylar itibarıyla yıllık bazda azalan endeks, Ekim 2020'de 2019'un aynı ayına göre sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,8 geriledi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, söz konusu ayda Avrupa ekonomisinin önde gelen ülkelerinden Fransa'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3, Almanya'da yüzde 4,1, Birleşik Krallık'ta yüzde 4 ve İtalya'da yüzde 2,1 düştü.

AA Finans'ın TÜİK tarafından yarın açıklanacak Kasım 2020'ye ilişkin sanayi üretim endeksi beklenti anketinde ekonomistlerin takvim etkisinden arındırılmış beklentilerinin ortalaması yüzde 8,3 artış yönünde oldu.

- "OSB'lerin elektrik tüketimindeki artış, sanayi üretimine olumlu yansır"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, Kovid-19 salgınının etkisiyle geçen yıl nisan ve mayısta dip noktaları görmesinin ardından yükselişe geçen sanayi üretim endeksindeki toparlanma eğiliminin devam etmesini beklediklerini söyledi.

OSB'lerin elektrik tüketimini düzenli olarak takip ettiklerini ve bu verileri zaman zaman paylaştıklarını belirten Kütükcü, "OSB'lerde elektrik tüketimi, geçen yıl kasımda yüzde 8,43, aralıkta da yüzde 9,8 arttı." dedi.

Kütükcü, OSB'lerin elektrik tüketimlerindeki artışın yarın açıklanacak Kasım 2020 ve gelecek ay ilan edilecek Aralık 2020'ye ilişkin sanayi üretim verilerine olumlu yansıyacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"OSB'lerimiz Türkiye'nin sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiriyor. OSB'lerimizin elektrik tüketiminde yaşanan gelişmeler, ülkemizde sanayi üretiminin seyrine dair de önemli bir veri oluşturuyor. Elimizdeki elektrik tüketim verileri, Türkiye'nin sanayi üretim endeksinde geçen yıl yaşanan artışların kasım ve aralıkta da devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin sanayi üretiminde pozitif alanda kalmayı sürdürmesini bekliyoruz."

2020 Ocak-Ekim döneminde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi verileri şöyle:

AylarEndeksYıllık değişim (yüzde)
Ocak105,77,7
Şubat107,58,3
Mart113,4-1,7
Nisan76,3-31,3
Mayıs93,2-19,4
Haziran110,90,4
Temmuz122,44,6
Ağustos121,610,7
Eylül129,58,3
Ekim132,110,2

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