Sanayi üretimi aylık bazda yükseldi

TÜİK mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1.7 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0.1 düştü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,9 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 yükseldi.

Alt sektörlerde yıllık değişimlere bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.9 yükselirken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 geriledi.