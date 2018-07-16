AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artmasını bekliyor

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 4,9, ortalaması yüzde 5,2 oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 3,9 ila yüzde 7,2 aralığında yer aldı.

Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,1 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 6,3, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 0,9 artmıştı.