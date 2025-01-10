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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretimi kasımda yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretimi kasımda yükseldi

        Sanayi üretim endeksi kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 yükselerek 5 ayın ardından yıllık bazda artış kaydetti. Endeksteki aylık artış ise yüzde 2.9 ile 20 ayın en yüksek seviyesine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 10:27 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:34
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        Sanayi üretiminde 5 aylık düşüş serisi sona erdi
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        TÜİK kasım ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 yükseldi. Böylece 5 aylık yıllık daralma serisi sona ermiş oldu.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11.1 arttı.

        AYLIKTA 20 AYIN EN HIZLI ARTIŞI

        Sanayi üretim endeksi kasımda aylık bazda ise yüzde 2.9 yükseldi. Bu Mart 2023'ten bu yana yaşanan en yüksek aylık artış oldu.

        Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 arttı

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