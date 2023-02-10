Sanayi üretiminde düşüş

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2022'de sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,5 azaldı.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.