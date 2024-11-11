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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretiminde düşüş serisi - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretiminde düşüş serisi

        Sanayi üretim endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 düştü. Böylece yıllık bazda 4 ay üst üste düşüş kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 10:11 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:18
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        Sanayi üretiminde düşüş serisi
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        TÜİK eylül ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 geriledi. Böylece sanayi üretiminde yıllık bazda 4 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu. Yıllık düşüş ağustosta yüzde 5.2, temmuzda yüzde 3.9, haziranda yüzde 5 olarak açıklanmıştı.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 , imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 2,5 azaldı. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.1 arttı.

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        AYLIK OLARAK YÜZDE 1.6 YÜKSELDİ

        Sanayi üretimi eylülde ağustos ayına göre ise yüzde 1.6 yükseldi. madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 , imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 düştü.

        YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİNDE SERT GERİLEME

        Yıllık olarak bakıldığında en sert gerilemenin yüzde 21 ile yüksek teknoloji üretiminde gerçekleştiği görüldü. Buna karşılık düşük teknoloji üretiminde ise geçen yıla göre yüzde 0.9 artış kaydedildi.

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