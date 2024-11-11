Sanayi üretiminde düşüş serisi

TÜİK eylül ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 geriledi. Böylece sanayi üretiminde yıllık bazda 4 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu. Yıllık düşüş ağustosta yüzde 5.2, temmuzda yüzde 3.9, haziranda yüzde 5 olarak açıklanmıştı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 , imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 2,5 azaldı. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.1 arttı.