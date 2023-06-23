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Yıllık sanayi ürün istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022'de girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 112 oranında arttı 8 trilyon 922 milyar 683 milyon TL oldu. 2022'de Türkiye'de 2022 yılında 1 milyon 119 bin 615 adet otomobil, 10 milyon 3 bin 696 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 254 milyon 120 bin 95 ton hazır beton, 1 milyon 409 bin 755 adet kombi (hermetik), 10 milyon 869 bin 892 adet güneş pili ve 399 bin 272 adet motosiklet üretildi

Sanayi ürün istatistikleri açıklandı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 2022 yılında 1 milyon 119 bin 615 adet otomobil, 10 milyon 3 bin 696 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 254 milyon 120 bin 95 ton hazır beton, 1 milyon 409 bin 755 adet kombi (hermetik), 10 milyon 869 bin 892 adet güneş pili ve 399 bin 272 adet motosiklet üretildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2022 yılında 8 trilyon 922 milyar 683 milyon TL oldu.

Bu değer 2021 yılında 4 trilyon 209 milyar 578 milyon TL iken 2020 yılında 2 trilyon 492 milyar 754 milyon TL olarak gerçekleşti.

TOPLAM SATIŞIN YÜZDE 12.8'İ ANA METAL SANAYİ ÜRÜNLERİ

Girişimlerin 2022 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış değerinin yüzde 12,8'ini ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,7 ile gıda sanayi ürünleri, yüzde 7,8 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 7,5 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

İmalat sanayinde 2022 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 2,9'unu oluşturduğu görüldü.

Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 72 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25,1 olmuştur.

İmalat sanayinde 2022 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin yüzde 49'unu ara malların, yüzde 20,9'unu dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerjinin payı ise yüzde 8,3 olmuştur.

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