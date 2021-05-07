Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Üreteceğimiz yerli aşıyı bütün dünya ile paylaşırız

HABERTURK.COM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) temelli aşının insan denemelerinin Faz-2 aşamasında aşı yaptırdı.



Burada bir konuşma yapan Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"TEMENNİMİZ ÇALIŞMALARIN BAŞARILI OLMASI"

Kovid-19 Platformu altında aşılarımızda faz-1'e geçmiştik. Hasan hocamızla gönüllülerden olduk. Şimdi ikinci dozumuzu yaptırdık. Bu işlerde gönüllü olmak çok önemli. Hem vatandaşlarımıza bu işi teşvik, hem de bilim insanlarımıza güven vermek için gönüllü olmuştuk. Hem hastanemize, hem TÜBİTAK'a onlarca, yüzlerce gönüllü başvuru oldu. İnşallah faz-2 360 gönüllü ile olacak. Bu aşının güvenliğini göstermek için. Bundan sonraki süreçler aşının etkinliği ile ilgili olacak. Temennimiz hocalarımızın beklediği gibi labaratuvar ortamında denendiği gibi başarılı olması. İnşallah faz 3 aşamasında başarılı olduktan sonra üretime geçilecek. Firmalarımızla görüşüyoruz. İnşallah faz 3'de başarıyla tamamlanır ve sene sonundan önce yerli aşımızı elde etmiş oluruz.

"PATENT TARTIŞMALARINI ÇOK ŞIK BULMUYORUZ"

Bugün Cumhurbaşkanımız net bir şekilde söyledi. Bilim insanlık yararına yapılır. Bütün çalışmalarımızı insanlık yararı için yapıyoruz. Aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Bu müsibet ülke tercih etmiyor.Bütün insanlığı tehdit eden bir hastalıktan bahsediyoruz. Açıkça fikrimizi söylüyoruz. Eğer aşımız inşallah geliştirilirse sene sonundan önce üretilirse aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Burada patent tartışması var. Salgının olduğu dönemde patent tartışmasını çok şık bulmuyoruz, insanlıkla bağdaşmadığını düşünüyoruz. Biz geliştirilen bütün aşı hakları, patenti devletimize ait. Hocalarımız söylemişlerdi, "Burada patent hakları devletimize aittir". Şu anda devletimizin kontrolünde. Biz bunları insanlık yararı için kullanmaya hazırız. Aşı üretim süreçleri, bir bilgi birikimi gerektiriyor.

"İLAÇ ÇALIŞMALARIMIZ DA DEVAM EDİYOR"

Tedavi amaçlı ilaç çalışmaları devam ediyor. İki molekülde bütün süreçlerimizi tamamladık. İzinler çıkarıldı. İki tane ilaç adayında faz 2'den başlanacak şekilde. İki molekül kovid olmuş vatandaşlarımızın tedavisinde kullanılacak. Bu ilacı test etmiş oluruz. Hastalığa yakalanmamak önemli. Bunu aşıyla engelliyorsunuz. Ama hastalığa yakalandıktan sonra tedavi önemli.