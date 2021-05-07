Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Üreteceğimiz yerli aşıyı bütün dünya ile paylaşırız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması! Son dakika haberleri
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Üreteceğimiz yerli aşıyı bütün dünya ile paylaşırız

Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu müsibet ülke tercih etmiyor.Bütün insanlığı tehdit eden bir hastalıktan bahsediyoruz. Açıkça fikrimizi söylüyoruz. Eğer aşımız inşallah geliştirilirse sene sonundan önce üretilirse aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması! Son dakika haberleri
HABERTURK.COM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) temelli aşının insan denemelerinin Faz-2 aşamasında aşı yaptırdı.


Burada bir konuşma yapan Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"TEMENNİMİZ ÇALIŞMALARIN BAŞARILI OLMASI"

Kovid-19 Platformu altında aşılarımızda faz-1'e geçmiştik. Hasan hocamızla gönüllülerden olduk. Şimdi ikinci dozumuzu yaptırdık. Bu işlerde gönüllü olmak çok önemli. Hem vatandaşlarımıza bu işi teşvik, hem de bilim insanlarımıza güven vermek için gönüllü olmuştuk. Hem hastanemize, hem TÜBİTAK'a onlarca, yüzlerce gönüllü başvuru oldu. İnşallah faz-2 360 gönüllü ile olacak. Bu aşının güvenliğini göstermek için. Bundan sonraki süreçler aşının etkinliği ile ilgili olacak. Temennimiz hocalarımızın beklediği gibi labaratuvar ortamında denendiği gibi başarılı olması. İnşallah faz 3 aşamasında başarılı olduktan sonra üretime geçilecek. Firmalarımızla görüşüyoruz. İnşallah faz 3'de başarıyla tamamlanır ve sene sonundan önce yerli aşımızı elde etmiş oluruz.

"PATENT TARTIŞMALARINI ÇOK ŞIK BULMUYORUZ"

Bugün Cumhurbaşkanımız net bir şekilde söyledi. Bilim insanlık yararına yapılır. Bütün çalışmalarımızı insanlık yararı için yapıyoruz. Aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Bu müsibet ülke tercih etmiyor.Bütün insanlığı tehdit eden bir hastalıktan bahsediyoruz. Açıkça fikrimizi söylüyoruz. Eğer aşımız inşallah geliştirilirse sene sonundan önce üretilirse aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Burada patent tartışması var. Salgının olduğu dönemde patent tartışmasını çok şık bulmuyoruz, insanlıkla bağdaşmadığını düşünüyoruz. Biz geliştirilen bütün aşı hakları, patenti devletimize ait. Hocalarımız söylemişlerdi, "Burada patent hakları devletimize aittir". Şu anda devletimizin kontrolünde. Biz bunları insanlık yararı için kullanmaya hazırız. Aşı üretim süreçleri, bir bilgi birikimi gerektiriyor.

"İLAÇ ÇALIŞMALARIMIZ DA DEVAM EDİYOR"

Tedavi amaçlı ilaç çalışmaları devam ediyor. İki molekülde bütün süreçlerimizi tamamladık. İzinler çıkarıldı. İki tane ilaç adayında faz 2'den başlanacak şekilde. İki molekül kovid olmuş vatandaşlarımızın tedavisinde kullanılacak. Bu ilacı test etmiş oluruz. Hastalığa yakalanmamak önemli. Bunu aşıyla engelliyorsunuz. Ama hastalığa yakalandıktan sonra tedavi önemli.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de geliştirilen Sinopharm aşısına acil onay
SAĞLIKDSÖ o aşıya 'acil' onay verdi
7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç? 7 Mayıs vaka sayısı 2021
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Son dakika... Türkiye bugünkü korona vaka sayısı 20 bine düştü! - Haberler
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
5 ay arayla ikinci kez koronavirüse yakalandı
SAĞLIK5 ay arayla ikinci kez koronavirüse yakalandı
SON DAKİKA! İngiltere'den flaş AstraZeneca kararı! - Haberler
SAĞLIKİngiltere'den flaş AstraZeneca kararı!
Afrikalı işçiler Karadeniz'de! Sağlık riski uyarısı - Haberler
SAĞLIKAfrikalı işçiler Karadeniz'de! Sağlık riski uyarısı
ÇOK ÖNEMLİ UYARI! O kişiler yoğun bakıma daha az düşüyor! - Haberler
SAĞLIKO kişiler yoğun bakıma daha az düşüyor!
Covid-19'da aşıların etkinliği 3. doz hatırlatma aşılarıyla kalıcı hale gelecek - Haberler
SAĞLIKCovid-19'da aşıların etkinliği 3. doz hatırlatma ...
TÜRK AŞISI 3. doz olabilir mi? BioNTech aşısı olanlar dikkat! - Haberler
SAĞLIK3. doz Türk aşısı olabilir mi?
MUCİZE GİBİ! Kalp krizi ve kanser riskini de azaltıyor - Haberler
SAĞLIKMucize gibi! Kalp krizi ve kanser riskini de ...