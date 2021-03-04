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Sanayide 22 OSB ile çarklarını döndüren Bursa'dan 2 ayda 2,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa'dan 2021'in ilk 2 ayında 168 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştirildi.

Sanayide 22 OSB ile çarklarını döndüren Bursa'dan 2 ayda 2,3 milyar dolarlık ihracat
AA

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa'dan 2021'in ilk 2 ayında 168 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, 22 organize sanayi bölgesinin (OSB) bulunduğu ilin ocak-şubat dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 azalarak 2 milyar 368 milyon 426 bin dolar oldu.

Bu dış satım tutarının yarısından fazlasını otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği otomotiv endüstrisinin ocak-şubat dönemindeki ihracatı 1 milyar 204 milyon 203 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bursa'nın ihracatında ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 242 milyon 756 bin dolarlık ihracat yaptı.

Üçüncü sıradaki tekstil ve ham maddeleri sektörü ise yurt dışına 172 milyon 882 bin dolarlık ürün sattı.

- Büyük oranda ihracat artışı yaşanan sektörler

Bu dönemde dış satımda en fazla yükseliş gemi ve yat sektöründe kaydedildi. Bu alanda Bursalı firmaların ihracatı geçen yılın ilk 2 ayına göre yüzde 567,1 artışla 1 milyon 461 bin dolardan 9 milyon 746 bin 47 dolara yükseldi.

Kuru meyve ve mamulleri ihracatı yüzde 314,4 artışla 104 bin 30 dolardan, 432 bin 24 dolara çıktı.

Çimento, cam seramik ve toprak ürünleri sektörünün dış satımı yüzde 80 yükselişle 11 milyon 360 bin dolara, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar alanındaki ihracat da yüzde 76,1 artışla 15 milyon 843 bin dolara ulaştı.

- En fazla dış satım Almanya'ya

Bursa'dan en fazla ihracat önceki aylarda olduğu gibi yine Almanya'ya yapıldı.

Kentteki sanayiciler bu ülkeye yılın ilk 2 ayında yaptıkları dış satımdan 341 milyon 846 bin dolar elde etti.

İkinci sıradaki Fransa'ya 274 milyon 412 bin dolarlık, üçüncü sıradaki İtalya'ya ise 218 milyon 81 bin dolarlık ürün satıldı.

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