Sanayide çarkların ikinci yarıda daha hızlı dönmesi bekleniyor

AA

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, yılın ikinci çeyreğinde de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde artış beklediklerini ifade ederek, "Ayrıca, yatırımlarda oluşacak artış, yılın ikinci yarısında da sanayi üretimi artışını destekleyecektir. Kovid-19 kısıtlamalarının yavaş yavaş kalkması ve aşılanmanın oldukça hızlanarak yaygınlaşması da sanayi üretimindeki artış trendinin güçlenerek süreceğine işaret etmektedir." dedi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ekonomik zararın minimum seviyede tutulabilmesi ve salgın sonrası dönemde toparlanmaya destek olmak üzere bir dizi önlemi hayata geçirdiğini söyledi.

Hayata geçirilen önlemlerin katkısı ve iş dünyasının faaliyetleriyle özellikle bir önceki yılın son dönemindeki takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin artış hızını devam ettirdiğini belirten Doğan, "Yine son aylarda sanayi üretim endeksi içerisinde imalat sanayi üretiminin artış oranının sanayinin diğer alt sektörlerine oranla daha yüksek olması ayrıca önem arz etmektedir. Ayrıca, bu süreçte dünya tedarik zinciri eğilimlerinde meydana gelmekte olan paradigma değişiklikleri ile birlikte ülkemiz açısından açılması muhtemel fırsat penceresinin de ülkemiz ekonomisine olumlu yansımalarını beklemekteyiz." diye konuştu.

Hem yılın ikinci yarısı hem de yılın ikinci çeyreğinin ümit verici olduğunu ifade eden Doğan, "Dolayısıyla yılın ikinci çeyreğinde de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde bir artış beklemekteyiz. Ayrıca, yatırımlarda oluşacak artış, yılın ikinci yarısında da sanayi üretimi artışını destekleyecektir. Kovid-19 kısıtlamalarının yavaş yavaş kalkması ve aşılanmanın oldukça hızlanarak yaygınlaşması da sanayi üretimindeki artış trendinin güçlenerek süreceğine işaret etmektedir." dedi.

Kovid-19 dolayısıyla yaşanan kapanmanın sanayi sektöründeki istihdam artışını baskıladığını, bu duruma rağmen sektördeki istihdamda bir artış trendi gözlendiğini aktaran Doğan, kademeli açılma ile birlikte bu durumun hizmet sektörünün bir alt sektörü olan konaklama ve yiyecek sektörüne de yansıyacağını söyledi.

Doğan, "İmalat sanayi üretimi artış oranının sanayinin diğer alt sektörlerine oranla daha yüksek olması nedeniyle sektörün istihdam açısından potansiyel arz ettiği düşünülmektedir." dedi.

- "Hükümetin sanayi sektöründe uyguladığı teşvikler yerinde"

Yaşar Doğan, hükümetin sanayi sektöründe uyguladığı teşviklerin yerinde olduğunu, teşviklerin makro düzeyde kalmayıp küçük ve orta ölçekli işletmeleri daha da kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Doğan, "Teşvik sisteminde büyük ölçekli yatırımlar son zamanlarda ağırlık kazanırken bu yatırımları destekleyici konumda olan ve çoğu zaman da bağlı ve destekleyici sektörlerde iş yapan küçük ve orta ölçekli işletmeler ihmal edilmemelidir." dedi.

Kovid-19 ile daralan pazarlarda küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemli sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığını ve ayakta kalma mücadelesi verdiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi borçları ve maliyetlerinin gün geçtikçe arttığı bir ortamda KOBİ'lerin işletme sermayesini desteklemek adına bu borçların maliyetlerini destekleyici, borçları yapılandırıcı teşvik sistemlerinin ivedilikle dizayn edilmesi ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Sanayi sektörünün ayakta kalmasının bu sektöre ara malı veya ham madde üreten küçük ve orta ölçekli firmaların da kaderine bağlı olduğu göz ardı edilmemelidir."

- "Kuvvetli iç talep, sanayi üretiminin taşıyıcısı olacaktır"

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, dünya ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye’nin pozitif büyüme sağlayan sayılı ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu durumda, uygulanan gevşek maliye ve para politikalarının rolü büyüktür. Bu sebeple sanayi sektörü üretiminde ani bir duruş yaşanmamış, imalat sanayi başta olmak üzere diğer sanayi kolları da ekonomik büyümeye destek vermiştir." dedi.

Bu yılın ilk 6 ayında sanayi üretiminde artış trendinin devam etmesinin beklendiğini kaydeden Doğan, "Son zamanlarda ise para ve maliye politikaları normale dönerken özellikle kapanmanın adım adım gevşemesi iç talebin kuvvetli seyretmesine neden olmaktadır. Kuvvetli iç talep, sanayi üretiminin taşıyıcısı olacaktır." diye konuştu.

Doğan, sanayi sektörünün ilk yarı performansındaki istikrarlı toparlanma eğiliminin sektörün gücünü göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle pandeminin olumsuz şartlarına, buna bağlı olarak ham madde temini, lojistik gibi birçok alanda meydana gelen dar boğazlara rağmen sanayi sektörümüz hızla toparlanma yoluna girebilmeyi başarmıştır. Bununla birlikte pandemi ile birlikte hızlanan dijital dönüşüm eğilimi sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız tarafından doğru analiz edilerek gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Yüksek teknolojili sanayi üretiminin ekonomimizin geleceği açısından önemi bilinmektedir. Ülkemiz adına fırsatlar açısından ümit vadeden önümüzdeki süreci verimli şekilde değerlendirmemizin önemi aşikardır."