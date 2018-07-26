Bakan Varank, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin kamuoyuyla paylaştığı olumlu düşünceleri dolayısıyla TÜSİAD'a teşekkür etti.
Varank, yeni hükümet sisteminin iş dünyası tarafından istikrar, güven, fırsat, büyüme ve kalkınma bağlamında değerlendirilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Emin olun, milletimizin iradesiyle onaylanan bu sistem reform niteliğindedir.
Yeni sistemimizin en kısa özeti, 'günü kurtaran değil, geleceği inşa eden' bir anlayışta olmasıdır.
Yeni dönemde, kabına sığmayan ve vites büyüten Türkiye'yi geleceğe taşıyacağız. Bunun için çok sayıda strateji ve eylem planı hazırlığımız var. İş dünyamızın da bizlerden beklediği yatırım ve üretim ortamını daha da iyileştirecek yapısal reformları hızla hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
"SANAYİ LE BÜYÜYEN BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"
Yeni sistemin, ekonomide yeni bir başarı hikayesinin önünü açacağını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:
"Ekonomi yönetimi olarak bizler de daha önce hiç görmediğiniz kadar uyum içindeyiz. Binlerce kişi istihdam eden, ciddi bütçelerle üretim yapan sizler, ekonominin nasıl belirleyici bir güç olduğunu herkesten iyi biliyorsunuz. Hepimiz, işletmelerin asıl gücünün, teknoloji ve dijital dönüşümle doğrudan bağlantılı olduğu konusunda hemfikiriz. İnşallah, bu sene içinde Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nu hayata geçireceğiz."
Artık sadece ülkeler için değil, işletmeler için de güç ve kazancın temelinde teknoloji, teknolojiyle büyüyen ve dönüşen sanayi olduğuna işaret eden Varank, bu nedenle "teknolojiyle büyüyen bir sanayi ve sanayiyle büyüyen bir Türkiye" inşa etmek için çabaladıklarını söyledi.
"HER ALANDAKİ PROAKTİF POLİTİKALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"
Varank, güçlü özel sektörün, güçlü Türkiye hedefinin ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İş dünyamızla birlikte, uyum içinde yeni bir başarı hikayesi yazacağımıza yürekten inanıyorum.
Türkiye, asgari koşullarla yetinen bir ülke değildir. Gelişmeleri tribünden izleyen bir ülke hiç değildir. Aksine, her alandaki proaktif politikalarımızı sürdüreceğiz. Sanayileşme politikamızda da duruma göre pozisyon alan değil, hedefleri doğrultusunda stratejiler belirleyen bir yol izliyoruz. Daha önceki sanayi devrimlerini ne yazık ki hep geriden izledik fakat bu sefer, 4. Sanayi Devrimi'nin aktif aktörlerinden biri olmaya kararlıyız. İzleyen değil, istikamet tayin eden bir sanayileşme politikası için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz."
Bu kapsamda özel sektör, bakanlık ve ilgili devlet kurumları arasındaki iletişime özel önem verdiklerini ifade eden Varank, iş dünyasının ve özel sektörün önündeki engelleri kaldırmak ve gerekli destekleri vermek hususunda gerekeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Yeni dönemde düzenleme ve reform paketlerinde TÜSİAD'dan da azami katkı beklediklerini söyleyen Varank, "Dijital dönüşüm, finansmana erişim, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri, ürün güvenliği, Ar-Ge destekleri, OSB'lerle ilgili düzenlemeler ve yeni endüstri bölgeleri gibi alanlarda iş dünyamızla birlikte 'ortak aklın' etrafında buluşalım. Sanayinin, diğer tüm sektörleri harekete geçiren itici güç olduğunun farkındayız. Bu gücün çok daha verimli çalışması için özel gayret göstereceğiz." dedi.
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