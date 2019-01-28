Sanayicilerin yüksek makine yatırım maliyetlerine "teknoloji kiralama" yoluyla çözüm sunuluyor. Sanayiciye bir dizi avantaj sağlayan bu modelle aynı makineden farklı sektörlerde yararlanılmasıyla kullanım ömrü de uzuyor



"Teknoloji kiralama" özellikle savunmaya sanayisi, havacılık, otomotiv gibi teknolojinin hızla değiştiği ve rekabetin yüksek olduğu sektörlerde tercih ediliyor



Tezmaksan Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı, "100'e yakın tezgah kiraladık ve devam ediyoruz. Kiralayan, müşteri verimliliğini ölçüp bir daha kiralıyor" dedi.