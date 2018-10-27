Sancaktepe Bld.Spor - Diyarbakır B.Ş.Diskispor maç önü

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Sancaktepe Bld.Spor, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Diyarbakır B.Ş.Diskispor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Sancaktepe Bld.Spor 19 puanla 3. sırada, Diyarbakır B.Ş.Diskispor 10 puanla 11. sırada bulunuyor. Sancaktepe Bld.Spor son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Diyarbakır B.Ş.Diskispor, son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 241. İddaa'da Sancaktepe Bld.Spor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Diyarbakır B.Ş.Diskispor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sancaktepe Bld.Spor son hafta oynanan Kastamonuspor 1966 maçında 1-0 kazandı.

Diyarbakır B.Ş.Diskispor ise Afjet Afyonspor karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Sancaktepe Bld.Spor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, aldı. Sancaktepe Bld.Spor, kendi sahasında 10 gol attı, 0 gol yedi.

Diyarbakır B.Ş.Diskispor, dış sahada 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Diyarbakır B.Ş.Diskispor 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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