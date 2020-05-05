Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi - İSTANBUL

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mayıs'ta Meclis Mahallesi'nde daha önceden mühürlenen bir kıraathanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, sanal ortamda tombala oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 6 kişiye idari para cezası kesildi.İş yeri sahipleri Muzaffer A. ve Hasan S'ye mühür fekkinden ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem de yapıldı.Kıraathane, zabıta ekiplerince mühürlendi.
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