Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi - İSTANBUL

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 9 Mayıs'ta İnönü Mahallesi Sultangazi Caddesi üzerinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.İş yerinde sanal tombala oynadıkları belirlenen 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulandı. Adreste bulunan 13 bilgisayara el konuldu.İş yeri sahibi İbrahim K. hakkında adli işlem başlatıldı. İş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.
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