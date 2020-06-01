Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

AA

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Mayıs'ta Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine baskın düzenleyen ekipler, içeride 16 kişinin olduğunu ve 12 bilgisayar üzerinden sanal tombala oynadıklarını belirledi. İş yerindeki 16 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 50 bin 880 lira, kumar oynama suçundan da 19 bin 600 lira olmak üzere toplam 70 lira 480 idari para cezası kesildi.

İş yeri sahibi hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

İlçe zabıta ekiplerince iş yeri mühürlendi.