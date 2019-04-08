İstanbul Sancaktepe'de bu sabah saat 06.30 sıralarında bir trafik kazası yaşandı. TEM Otoyolu yan yolda meydana gelen kazada, içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, kayganlaşan yolda döndüğü sırada özel bir şirkete ait yolcu servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 5 kişiden 4'ü ağır, bir kişi de hafif şekilde yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre servis minibüsünün sürücüsünün de kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan 2 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de yolu bir süre ulaşıma kapattı.