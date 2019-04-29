Abdurrrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir emlakçıda henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişi arasında kavga çıktı. DHA'nın haberine göre, kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği silahı ateşleyerek 2 kişiyi yaraladı.





Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, çevrdekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polisin kaçan saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.