Sancar, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:

AA

Sancar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 Mart'ta verilen aranın ardından partisinin TBMM grup toplantısında bir konuşma yaptı.

HDP'nin biri Edirne, diğeri Hakkari olmak üzere iki koldan başlayıp Ankara'da sonlandırmayı planladığı "demokrasi yürüyüşü"ne mola verdiklerini belirten Sancar, demokratik bir zeminde, kamu düzenini ihlal etmeyecek şekilde yürüyüş yapmak istediklerini ancak her seferinde engellendiklerini savundu.

Baroların yapısıyla ilgili planlanan değişikliği protesto etmek amacıyla "Savunma Yürüyüşü" yapan avukatların engellendiğini öne süren Sancar, bu durumun, iktidarın kendisi dışında herkesten korktuğunun tezahürü olduğunu iddia etti.

Haysiyeti hedef alınan herkesin açıkça cesaret göstermesi gerektiğini belirten Sancar, "İşte barolar da bu haysiyeti göstererek sahadaki yerlerini aldı. Aralarında öğrencilerim ve meslektaşlarım var, hepsini kutluyor, sevgiyle selamlıyorum. Onlar yargıdaki herkesin haysiyetini savunuyor. Onun için bu yürüyüşe ben, 'haysiyet yürüyüşü' diyorum." diye konuştu.

Sancar, gelinen aşamada Türkiye'de yaşanan adaletsizliğe karşı topyekun mücadele verilmesinden yana olduklarını belirterek, "Bu nedenle demokrasi ittifakı çağrısı yapıyoruz. Bütün bunlar, ancak birlikte mücadeleyle durdurulabilir. Bizim gücümüz ve kararlılığımız var. En çok da bunun için bize saldırıyorlar. Biz yine direnir yine yürürüz. Artık herkes görmeli ki bu mesele sadece HDP'nin değildir. Bu, adaleti ve barışı özleyen herkesin meselesidir. Onun için 'Birlikte hareket edelim' diyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Bütün darbe kararları yok sayılsın"

Hukuk tanımayan bir iktidara ancak "darbeci" denilebileceğini ifade eden Sancar, "İktidar, darbecilere karşı olduğunu söylüyor. Sanıyorlar ki toplum bunları anlamıyor. Bir zaman toplumu aşağılayanlara karşı en büyük güç kendilerinin olduklarını söylüyorlardı ancak şimdi ise politikalarıyla toplumu aşağılıyorlar." ifadesini kullandı.

Sancar, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kurulan ve dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve iki bakan hakkında idam hükmü veren Yüksek Adalet Divanı kararlarının yok sayılmasını öngören kanun teklifini yerinde bulduklarını dile getirdi.

Diğer darbe dönemlerine ait kararların da yok sayılması için adım atılmasını isteyen Sancar, darbeler arasında ayrım yapılamayacağını kaydetti.

Sancar, "Hep birlikte sesimizi yükseltelim. O zaman sesimiz duyulacak, yankı bulacaktır. Bu konudaki inancımızı asla kaybetmeyelim. İnandıklarımız ve değerlerimiz için yürüyoruz, yürüyüşümüz devam edecektir. Haksızlığa ve adaletsizliğe uğrayan herkes için, yürek birlikteliği için bunu yapıyoruz. Hiç kimse için 'Arkamızda yürüsün' demiyoruz. Bu yürüyüş, özgürlük, adalet ve haysiyet yürüyüşüdür. Bu değerleri önemseyen herkes bulunduğu yerden itiraz etsin. Onurlu insanlar için itiraz edebilecek birçok yol vardır." dedi.