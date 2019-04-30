Kaza, Kapaklı’da bir okulun gösterisinde meydana geldi. Okul yönetiminin, çocukların alınmamasına yönelik yaptığı uyarılara rağmen salona ailesi ile gösteriyi izlemeye gelen Nehir Y.'nin (4) parmağı kapanan sandalyeye sıkıştırdı.

İHA'nın haberine göre parmağı sandalyeye sıkışan küçük kızın yüzük parmağı koptu. Ailesi kazanın etkisiyle şaşkınlık yaşarken gösteriye katılım sağlayan diğer veliler salonda küçük kızın kopan parmağını aradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nehir Y., ilk müdahalenin ardından kopan parmağı ile birlikte hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.