Sandefjord - Bodo Glimt maçı heyecanı

Sandefjord ve Bodo Glimt, 16 Eylül 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Sandefjord 12 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Bodo Glimt 26 puanda ve 11. sırada. Sandefjord, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Bodo Glimt, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 712 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sandefjord kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Bodo Glimt sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Sandefjord önceki hafta Rosenborg mücadelesinde 5-1 yenildi.

Bodo Glimt ise Tromsö maçında 1-0 kazandı.

Sandefjord, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Sandefjord, kendi sahasında 7 gol attı, 15 gol yedi.

Bodo Glimt, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Bodo Glimt, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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