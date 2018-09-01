Sandhausen - Union Berlin karşılaşma önü

Almanya 2. Bundesliga maçında Sandhausen ile Union Berlin, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:30. Sandhausen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Union Berlin, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 599 kodlu maçı oynayanlar; Sandhausen galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Union Berlin galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sandhausen önceki hafta Darmstadt 98 mücadelesinde 1-2 kazandı.

Union Berlin ise Heidenheim 1846 maçında 4-3 yenildi.

Sandhausen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sandhausen, kendi sahasında 0 gol attı, 3 gol yedi.

Union Berlin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Union Berlin, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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