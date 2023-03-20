PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.