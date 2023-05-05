Seçim sandığı görevlilerinin alacağı ücret Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimler için geri sürerken gündeme geldi. Sandık başında bulunacak seçim görevlileri "Sandık görevlisi ücreti açıklandı mı, ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 sandık görevlisi başvuru şartları ve ücreti hakkında merak edilenler...