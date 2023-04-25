2023 Türkiye genel seçimleri için geri sayım sürerken her geçen gün yeni gelişmeler de yayınlanmaya devam ediyor. 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere ilişkin Sandık Görevlisi nasıl olunur, başvuru yapılır ve ücreti ne kadar sorularının yanıtlarını derledik!