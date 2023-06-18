2023 Türkiye genel seçimleri sonrası sandık görevli ücretlerinin ne kadar olduğu ve ne zaman hesaplara yatırılacağı gibi sorular gündemden düşmüyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde olmak üzere iki kere düzenlenen seçimlerin ardından sandık görevli ücretleri ile ilgili detayları bir araya getirdik!