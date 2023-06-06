14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimleri milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Seçimlerde sandık başında görev alanlar, seçim sandık görevlisi ücreti ve ödeme tarihini gündemine aldı. Sandık görevlileri seçim günü, 81 il ve 973 ilçede kurulan 190 bin 736 sandıkta oy verme işleminin takibi ve oy sayma gibi kritik görevler üstlendi. "Peki, "Sandık görevlisi ücreti ne kadar olacak, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?" İşte 2023 sandık görevlisi ücretinin hesaba yatacağı tarih...