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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024: Yerel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar oldu, nasıl, nereden başvuru yapılır, şartları nelerdir? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 sandık görevlisi ücretleri: Seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

        Türkiye yerel seçimler kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği seçimde, sandık başında görev alacak olanlar, sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartlarını gündemine aldı. Bilindiği üzere sandık görevlileri; seçim günü oy verme sürecini denetlenmesi, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi gibi işlemlerinden sorumludur. İşte 2024 sandık görevlisi ücretleri ve başvuru detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 23:30 Güncelleme: 30.01.2024 - 23:30
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        Yerel seçimler için geri sayım başladı. 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde, belediye başkanları ve muhtarlar, oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanmasıyla belli olacak. Yerel seçimlerde görev almak isteyenler, "Yerel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır, şartları neler?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. Sandık görevlisi ücreti kadar, başvuru şartları ve tarihleri de merak konusu oldu. İşte 2024 sandık görevlisi ücreti ve başvuru sürececine ilişkin tüm merak edilenler...

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        2024 SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sandık görevlisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) duyurusu ile başlaması bekleniyor. Başvurular başladığı taktirde haberimiz içerisine eklenecektir.

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        SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

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        Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

        İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

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        Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

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        2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

        31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre,

        Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL

        Sandık memurlarına 2.088 TL

        Partili üyelere 1.044 TL

        Bina sorumlularına 2.936 TL

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        Sandık başkanı ve sandık memurunun ücretleri arasında yaklaşık 900 TL'lik fark dikkat çekiyor. Bu fark, sandık başkanının seçim sürecinin başından sonuna kadar sorumluluğun büyük kısmını üstlenmesine bağlanıyor. Bina sorumlusu ise sandık kurulunun çalışması için gerekli olan ortamın hazırlanmasından sorumlu olduğu için diğer görevlilerden daha yüksek bir ücret alıyor.

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        SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

        Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        18 yaşını doldurmuş olmak,

        Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

        Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

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        Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

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        İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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