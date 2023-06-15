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Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri 14-28 Mayıs tarihleri arasında milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Genel seçimlerde kritik görev üstlenen sandık görevlileri, sandık görevlisi ücreti ve ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Sandık görevlisi ücretleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından hesaplanarak belirlenir. İşte 2023 sandık görevlisi ücreti hesaplama ekranı ile ödemelerin alınacağı tarih...

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  • Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 2023 Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri belli oldu mu?

    14-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen seçimlerin ardından gözler, sandık görevlisi ücretlerine çevrildi. Seçim günü oy verme, oy sayımı gibi süreçlerde önemli görevler üstlenen sandık görevlileri, ödemelerin ne kadar olduğunu ve ne zaman yapılacağını mercek altına aldı. Bilindiği gibi müşahitlik resmi bir görev olmadığı ve gönüllülük esasına dayandığı gerekçesiyle para ödemesi yapılmaz. Peki, "Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar olur, nereden alınacak?" İşte 2023 sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri...
  • Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 2023 Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri belli oldu mu?

    SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

    14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşen seçimlerde görev yapan sandık görevlilerinin alacağı ücret henüz belli olmadı.

     
  • Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 2023 Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri belli oldu mu?

    Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.
  • Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 2023 Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri belli oldu mu?

    2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

    Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

    Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL
  • Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 2023 Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri belli oldu mu?

    MÜŞAHİT NEDİR?

    Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denmektedir.
  • Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 2023 Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri belli oldu mu?

    MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

    Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

    Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.
  • Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 2023 Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri belli oldu mu?

    SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? 

    Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı. Seçim sandık görevlisi ücretlerinin önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretlerinin ödeneceği tarih açıklanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 2023 Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri belli oldu mu?

    SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI OLACAK MI, İKİNCİ TUR İÇİN AYRI MİKTAR ÖDENECEK Mİ?

    14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alanlar ise ücret farkı olup olmayacağını merak konusu oldu. İlk turda oy sayımı, dökümü vb. işlemler uzun sürdüğü için ücret farklı olup olmayacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun farklı ücret ödenmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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