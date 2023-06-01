Sandık görevlisi ücreti ve ödeme tarihleri araştırmaları sürüyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerinde görev alanlar "Sandık görevlisi ücretleri ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Yüksek Seçim Kurulu 2019 yılı yerel yönetim seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri başkan ve üyelere 261 TL ödenirken siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapılmıştı. Gözler sandık görevli ücretlerine çevrildi. İşte YSK 2023 sandık görevli ücreti ve ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...