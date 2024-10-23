Show TV’nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Sandık Kokusu, Çarşamba akşamlarına ekranlara gelmeye devam ediyor. Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Necip Memili, Demet Akbağ, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Uğur Yücel, Nesrin Cavadzade gibi başarılı oyuncuları buluşturan Sandık Kokusu 32. Bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü saatler 20.00’yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu 32. yeni bölüm izle linki haberimizde...