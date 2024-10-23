Sandık Kokusu yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de! Sandık Kokusu'nun 32. Bölümünde neler olacak?
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Necip Memili, Demet Akbağ ve Meriç Aral'ın yer aldığı Sandık Kokusu 32. Bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. O3 Medya imzalı yapımın yeni bölümünde Ayça, Karsu'yu kıskanıyor. İşte, Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…
Show TV’nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Sandık Kokusu, Çarşamba akşamlarına ekranlara gelmeye devam ediyor. Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Necip Memili, Demet Akbağ, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Uğur Yücel, Nesrin Cavadzade gibi başarılı oyuncuları buluşturan Sandık Kokusu 32. Bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü saatler 20.00’yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu 32. yeni bölüm izle linki haberimizde...
SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM İZLE
Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu 32. bölümü ile 23 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlara geliyor.
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sandık Kokusu’nun 32. Bölümünde; Kıvanç, Karsu ve Mert, Tekin’in kızı Nilüfer’in yardımıyla Irmak’ın tutulduğu yeri öğrenirler.
Irmak kurtarılırken, Tekin polisler tarafından tutuklanır.
Mafya ile başı belada olan Reha, canından endişe etmeye başlar.
Rahim’in bedel olarak bir milyon dolar istemesiyle daha da sıkışır.
Kıvanç herkesle birlikte Bora’yı da kulübüne davet eder.
Sarhoş bir adamın Karsu’yu rahatsız etmesiyle birlikte gecenin sonu karakolda biter.
Site görevlisi Ekrem’i Albay zanneden Gülnaz, Türkan aracılığıyla bir görüşme ayarlar.
Ancak karşısında yaşlı, gerçek Albay’ı görünce neye uğradığını şaşırır.
Ekrem mevzusunu öğrenen Filiz, Gülnaz’ı Hasan’a söylemekle tehdit eder.
Ancak Gülnaz her şeyi Hasan’a itiraf ederek Filiz’i şaşırtır.
Çıkmak için Bora’nın aramasını bekleyen Ayça, Bora’nın Karsu’yu almaya geldiğini görünce şok olur.
İlk defa yenildiğini hissederken Karsu’ya iyice bilenecektir.