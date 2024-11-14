Sandık Kokusu son bölümde neler oldu? Sandık Kokusu 34. bölüm izle
Show TV'nin ilgiyle seyredilen dizilerinden biri olan Sandık Kokusu, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için diziyi kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz linki haberimizde paylaştık. İşte, Sandık Kokusu son bölümde yaşananlar ve 34. bölümü izleyebileceğiniz link...
Show TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu yeni bölümüyle Show TV'de yayınlandı. Yeni bölümde Gülnaz, Zehra’dan daha cilveli olmasını isterken Bora ile Ayça’nın durumunun ne olacağı merak konusu oldu. Filiz evi terk ediyorken Hasan’a “Biz bittik” demesi bölüme damga vurdu. İşte, Sandık Kokusu son bölümde yaşananlar ve dizinin yeni bölümünü kesintisiz izleyebileceğiniz link...
SANDIK KOKUSU'NUN 34. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Elektriklerin gelmesiyle kendini geri çeken Karsu, ne yapacağını şaşırır ve alelacele oradan uzaklaşır.
Bora konusunda Kıvanç’ın ağzını yoklamak isteyen Ayça, Lale ile birlikte Kıvanç’a sürpriz ziyarette bulunurlar. Bu durumdan memnun olmayan Kıvanç, Bora’yı yardıma çağırır.
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ
Sanki hiç öpüşmemişler gibi davranan Karsu ve Bora arasında sessizliği ilk bozan Bora olur. Bu konuyu konuşup rahatlamak ister.
Gülnaz, Zehra’yı göndermek için kolları sıvar. Ancak Zehra’nın gitmeye niyeti yoktur. Hasan’ı elde etmekten vazgeçmeyecektir.
Bu konuşmaları duyan Filiz, gözyaşları içinde bavulunu toplar. Ellerinde çiçeklerle gelen Hasan ise, ne yaparsa yapsın Filiz’i durduramaz.
SANDIK KOKUSU 34. BÖLÜM İZLE
Dün akşam 20.00'de ekrana gelen olan Sandık Kokusu dizisinin 34. bölümünü Show TV üzerinden kesintisiz, HD kalitesinde ve tek parça izleyebilirsiniz.