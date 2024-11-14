SANDIK KOKUSU'NUN 34. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Elektriklerin gelmesiyle kendini geri çeken Karsu, ne yapacağını şaşırır ve alelacele oradan uzaklaşır.

Bora konusunda Kıvanç’ın ağzını yoklamak isteyen Ayça, Lale ile birlikte Kıvanç’a sürpriz ziyarette bulunurlar. Bu durumdan memnun olmayan Kıvanç, Bora’yı yardıma çağırır.