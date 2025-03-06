Sandık Kokusu 48. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, 5 Mart Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği O3 Medya imzalı dizinin son bölümünde Nazan, kamera kayıtlarını gösterince Bora ve Karsu'nun kafası karışır. Karsu, hızlıca konuyu neticeye ulaştırmak için Filiz'i arar ve yüzleşmek için hepsini bir araya getirir. Sandık Kokusu 48. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 5 Mart 2025 Show TV Sandık Kokusu son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
Show TV’nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu dün akşam 48. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizisinin son bölümünde Bora ve Karsu birlikte vakit geçirmek istiyorlardır ama şirketin satışı nedeniyle Bora yoğundur. Öte yandan Bora artık Karsu’nun asistanı gibi çalışmasından hoşlanmadığını söyler. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 48. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
SANDIK KOKUSU’NUN 48. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Nazan, kamera kayıtlarını gösterince Bora ve Karsu‘nun kafası karışır.
Karsu, hızlıca konuyu neticeye ulaştırmak için Filiz’i arar ve yüzleşmek için hepsini bir araya getirir.
Ayça’nın Hakan’ı kaçırması üzerine tekrar bir arada olmaktan ikisi de çok mutludur.
Bora ve Karsu biraz olsun rahatlamanın ardından birlikte vakit geçirmek istiyorlardır ama şirketin satışı nedeniyle Bora yoğundur.
Karsu, Bora’nın yanında olmak istese de, Bora artık Karsu’nun asistanı gibi çalışmasından hoşlanmadığını söyler.
Kıvanç’ın depremzedelerle ilgili aldığı davalar yolunda gidince, yanında çalıştığı Demir ona bir teklifte bulunur ve durumu Irmak’la paylaşır.
Filiz, Gülnaz ve Türkan, Nazan’a bir oyun oynamaya karar verirler.
Ekrem’i güzelce giydirip tesadüfmüş gibi Nazan’ın karşısına çıkartırlar.
Amaçları Nazan’ı Ekrem’e aşık etmektir.
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE
5 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin 48. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ