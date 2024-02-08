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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu' AB grubunda en çok izlenen dizi oldu

        'Sandık Kokusu' AB grubunda en çok izlenen dizi oldu

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu sürükleyici bölümüyle AB grubunda en çok izlenen dizi oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan ve 1 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer alan dizi, final sahnesiyle merak uyandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:48
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        Atilla'nın adamı, Ozan'ı vurdu
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        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’ dün akşam yayınlanan heyecan dolu sürükleyici bölümüyle AB grubunda en çok izlenen dizi oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan ve 1 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer alan dizi, final sahnesiyle merak uyandırdı. Reha’nın tuttuğu adamlar tarafından saldırıya uğrayan Ozan, yardım etmeye gelen Atilla’yı görünce olayı yanlış anladı ve Atilla’dan şüphelendi. Bu sırada işler karışınca Atilla’nın adamı, Ozan’a ateş etti. Köşeye sıkışan Atilla panik olurken, Ozan’a ne olacağı merak konusu oldu. Diğer taraftan bölümün sonunda yayınlanan tanıtımda, Hande ve Reha’nın Cennet Sitesi’ne taşındığının görülmesi izleyenleri şoke etti.

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        'Sandık Kokusu’nun 9. bölümü; ABC1 20+’da 5.65 izlenme oranı 13.20 izlenme payı, AB grubunda 5.38 izlenme oranı 13.75 izlenme payı, Total’de ise 4.61 izlenme oranı 11.16 izlenme payı elde etti.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Filiz’in Irmak’ı evine alması Karsu ile aralarında büyük bir gerilime sebep oldu. Irmak’ın evdeki varlığından rahatsız olan Karsu tavrını korudu. Filiz ise bir anne olarak Irmak’ı sokakta bırakmasa da onunla hiçbir şekilde iletişime geçmedi, küslüğü sürdürmeye devam etti. Bölümde; Irmak’ın Filiz’le barışabilmek için oyun oynadığı, aslında Adnan’la aralarında hiçbir sorun olmadığının öğrenilmesi izleyiciye sürpriz oldu. Irmak, annesiyle arasını düzeltene kadar eve dönmeyeceğini söyledi. Reha, Karsu’yla boşansalar da Adana’ya geri dönmedi, İstanbul’a taşınmaya karar verdi. Reha ile Karsu’nun çocuklarına boşandıklarını açıkladığı anlarda ise gerilim yükseldi. Tılsım ağlayarak tepki gösterirken, Reha kızını kendi tarafına çekmeyi başardı. Tılsım, Reha’ya Deniz’in okuldaki portfolyo etkinliğine babası olarak Ozan’ın gideceğini söyledi. Bunu duyan Reha öfkeden deliye döndü, Ozan’ı dövmeleri için adam tuttu. Ozan saldırıya uğrarken o sırada operasyon için dışarı çıkan Atilla olaya şahit oldu. Atilla, Ozan’a yardım etmek için hemen koştu ancak Ozan olayı yanlış anladı ve kendisine Atilla’nın saldırdığını düşündü. Atilla’nın kılık kıyafetini gören Ozan, ondan şüphelendi ve her şeyi Karsu’ya anlatacağını söyledi. Atilla’nın adamı olaya müdahale ederek Ozan’a ateş etti. Atilla’nın adamı tarafından vurulan Ozan’a ne olacağı merakla bekleniyor.

        Atilla, Ozan’ı kurtarabilecek mi? İşte bölümün final sahnesi;

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        YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Tanıtımda Reha ve Hande, Cennet Sitesi’ne taşınıyor. Filiz, Karsu ve Türkan, yeni taşınan komşularıyla tanışmak için kapıyı çaldıklarında büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. Karşısında Reha ve Hande’yi gören Karsu öfkelenirken, bu büyük gelişmenin ardından yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

        'Sandık Kokusu’nun 10'uncu Bölüm Tanıtımı;

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #sandık kokusu
        #show tv

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