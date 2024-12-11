Sandık Kokusu 38. bölümde neler olacak? Sandık Kokusu canlı izle
Sandık Kokusu 38. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Diziyi kaçırmak istemeyenler Show TV canlı yayın ekranı sayesinde yeni bölümü anlık ve canlı olarak izleyebilir. Peki, Sandık Kokusu'nda bu akşam neler olacak? İşte, yeni bölüm konusu ve Sandık Kokusu 38. bölümü canlı izleyebileceğiniz link...
Sandık Kokusu bu akşam 38. bölümü ile ekranlara gelecek. Akşam, televizyona erişme imkânı olmayan izleyiciler, yeni bölümü anlık ve canlı olarak izleyebilir. Peki, bu akşam Sandık Kokusu'nda neler olacak? İşte, yeni bölümde yaşanacaklar ve Sandık Kokusu canlı izleme ekranı...
SANDIK KOKUSU 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Karsu, gönderdiği ses kaydını açıklamaya çalışırken Bora, Karsu’yu susturmak için öper. Karsu, yaşananları Gülnaz ve Irmak’a anlatmaya başlamışken Filiz gelir.
Karsu’nun bu kadar özelini Gülnaz’ın bilmesi Filiz’i kıskandırır. Petek, Ayça’yı abisinin doğum günü partisine davet eder.
Tek başına gitmek istemeyen Ayça’nın aklına Hakan gelir. İmajını değiştirecek ve yanında onu götürecektir. Kıvanç ve Irmak, mekândaki canlı müzik açılışını ünlü biriyle yapmak isteyince Hasan, Feryal Aksoy’u davet eder.
Bora, iş için yurt dışına taşınacağını söyler. Karsu’dan ‘’Gitme’’ lafını duymak istiyordur. Ancak Karsu, ‘’İyi yolculuklar’’ demekle yetinir.
SANDIK KOKUSU CANLI İZLE
Sandık Kokusu bu akşam 38. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü Show TV canlı yayın ekranından anlık ve kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz.
SANDIK KOKUSU’NUN 37. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Karsu’nun kendisi hakkında söylediklerini duyan Bora, onu utandırmamak için yeni gelmiş gibi yaptı. Bora, Ayça ile arasında bir şey olmadığını Karsu’nun anlaması için Ayça ile konuşmaya karar verirken Ayça, Karsu’yu Bora ile ilişkisi varmış gibi kıskandırmaya devam etti. Ayça ile Bora’nın yürüyüş yapmasına bozulan Karsu, Bora’nın ikisiyle aynı anda ilgilendiğini düşündü. Tekrar üzülmek istemeyen Karsu, Bora’yı terslemeye başladı. Tüm bunlar yaşanırken Irmak ve Kıvanç yeni başlayan ilişkilerini huzurlu bir şekilde devam etti. Kıvanç, Irmak’tan yanına taşınmasını istedi. Hasan’ı Feryal’den kıskanan Filiz, Feryal’in Hasan’a samimi davranırken kendisine soğuk davranması sonucu iyice sinirlendi. Bora’nın ikili oynadığını düşündüğü için onun yemek davetini reddeden Karsu, kendisinin başka bir buluşması olduğunu söyledi. Randevu hakkında fazla bilgi veren Karsu, Bora’nın aynı mekana gitme ihtimali olduğunu öğrenince panikleyerek sahte bir randevu ayarlamak zorunda kaldı. Gülnaz’ın yardımıyla ayarlanan sahte randevuda çok içen Karsu, yemek boyunca Bora’yı dilinden düşürmedi. Karsu sarhoş olurken Bora’nın mekana gelmeyeceğini anlayınca da Bora’ya sesli mesaj attı. Bölümün finalinde Karsu yanındayken sesli mesajı fark eden Bora, Karsu’nun tüm engelleme çabasına rağmen mesajı dinledi. Bora’nın sesli mesajı dinledikten sonra vereceği tepki yeni bölüme olan heyecanı arttırdı.